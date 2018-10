Alcamo: arrestato dai carabinieri ladro seriale

Nella giornata del 3 ottobre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alcamo, durante un servizio di controllo del territorio volto al contrasto della commissione di reati, hanno tratto in arresto per furto aggravato continuato il trentanovenne Gaetano Iovino, disoccupato, già gravato da diversi precedenti di polizia.

I Carabinieri, allertati dal responsabile di un supermercato di Alcamo, sorprendevano l’uomo, residente a Palermo, intento ad asportare diversa merce dal punto vendita.

I militari procedevano quindi al controllo dell’autovettura utilizzata dal Iovino per spostarsi, rinvenendo all’interno del mezzo un insolito assortimento di prodotti commerciali.

Continuando a cercar di far luce sulle reali responsabilità dell’uomo, i militari dell’Arma concentravano la propria attenzione su alcuni scontrini fiscali rinvenuti nell’abitacolo della sua autovettura, tutti attestanti il pagamento di piccole somme presso diversi supermercati della zona.

A quel punto, il modus operandi del palermitano appariva chiaro agli inquirenti. L’uomo aveva organizzato una vera e propria “trasferta” da Palermo verso la provincia di Trapani, per fare razzia nei supermercati della zona tra Alcamo e Castellammare del Golfo.

Una volta all’interno dei punti vendita, lo stesso acquistava modiche quantità di prodotti occultandone però sotto gli indumenti molti altri, soprattutto generi alimentari costosi e non di prima necessità, che riusciva in tal modo ad asportare dal punto vendita senza pagarli.

L’intuizione dei Carabinieri si rivelava vincente in quanto i successivi accertamenti posti in essere presso i vari punti vendita “visitati” nel corso della mattinata dal palermitano consentivano di accertare che effettivamente un altro supermercato di Alcamo e due supermercati di Castellammare del Golfo avevano subito analoghi furti.

I gestori dei punti vendita, infatti, ancora ignari del danno patito, effettuando i relativi controlli verificavano di aver subito effettivamente i furti e, confermando gli ammanchi, riconoscevano la merce rinvenuta nell’autovettura del Iovino corrispondente a quella asportata dagli scaffali dei propri supermercati. Per tale motivo, sporgevano formale denuncia presso il Comando Arma di Alcamo.

Tutta la merce rinvenuta veniva quindi riconsegnata ai legittimi proprietari.

Considerata l’evidente responsabilità dell’uomo in merito ai furti perpetrati in danno dei quattro supermercati, l’Autorità Giudiziaria ne disponeva l’arresto e, dopo le formalità di rito, l’accompagnamento presso il Tribunale di Trapani, per essere sottoposto al processo con rito direttissimo tenutosi nella mattinata di ieri che ha visto oltre alla convalida dell’arresto anche l’applicazione della penna del divieto di dimora nella Provincia di Trapani.