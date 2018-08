Al via “Artemusicultura2018”, il Comune di Partanna ottiene 210 mila euro dalla Regione per gli spettacoli estivi 

Finanziamento di oltre 143 mila euro per la rassegna “Artemusicultura 2018” del Comune di Partanna, il tradizionale appuntamento con le manifestazioni estive e i grandi artisti che ogni anno richiama numerosi turisti e visitatori nella cittadina del Belice.

Il programma delle iniziative predisposte dall’ente locale si è classificato ancora una volta fra le prime posizioni, in particolare al quarto posto della graduatoria delle manifestazioni ad alta rilevanza turistica della Regione Siciliana. Il contributo sarà erogato dalla Regione con fondi a destinazione vincolata, in altre parole potrà essere utilizzato esclusivamente per le manifestazioni estive del 2018.

A questa cifra si aggiungono altri 52.845,65 euro liquidati nei giorni scorsi dalla Regione e relativi alla rassegna “Artemusicultura” del 2014, per la quale in quell’anno l’amministrazione comunale aveva provveduto a fare ricorso gerarchico a tutela degli interessi dell’ente locale.

Il ricorso è stato vinto dal Comune e nelle scorse settimane l’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo ha liquidato la somma non erogata quattro anni fa e quantificata in quasi 53 mila euro. Un ulteriore residuo di finanziamento per l’edizione del 2016, dell’importo di 13.500 euro, è stato infine erogato nei giorni scorsi.

“L’edizione di ‘Artemusicultura’ 2018 sarà ricca di importanti appuntamenti e iniziative – afferma il vicesindaco con delega al Turismo Angelo Bulgarello -. I finanziamenti ricevuti in queste settimane ci consentiranno di gestire con serenità le tante iniziative inserite nel programma della rassegna il cui livello si innalza di anno in anno con spettacoli, eventi e concerti diventati ormai sinonimo di qualità per l’alto profilo culturale e di intrattenimento delle manifestazioni offerte”

Un programma, ricco di numerosi eventi ed ospiti quello di Artemusicultura a Partanna, arrivato all’ottava edizione.

Il 6 agosto si parte con “I migliori anni con Amici” in compagnia dei ragazzi di Amici di Maria De Filippi alle ore 21:00 . Il 19 agosto, invece, è la volta dei Tinturia, Roy Paci e Mario Incudine alle ore 24:00

Il 27 agosto toccherà a “Capitan Bennato” per un concerto interamente gratuito alle 24:00. Si proseguirà con la rassegna Chateau Jazz, in cui si esibiranno diversi artisti siciliani, mentre il 16 agosto Serena Sciuto presso il Castello Grife.

Il 21 agosto i Jumpin ‘up , il 25 agosto Sade Mangiaracina il suo disco “La Terra dei Ciclopi”, il 29 agosto Mandreucci e Vella e il 1 settembre Chiara Minaldi con Intimate. Tutti gli eventi a partire dalle 21:00.

