Al via a Pantelleria le prestazioni di chirurgia vascolare ed ecodoppler

Da domani nell’isola di Pantelleria saranno attivate le prestazioni ambulatoriali di chirurgia vascolare e di ecodoppler. La decisione è del commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale Giovani Bavetta. Il dipartimento di chirurgia dell’ASP, diretto da Lelio Brancato, curerà la gestione degli specialisti ospedalieri e l’organizzazione delle visite.

“Le prestazioni avverranno a cadenza quindicinale – spiega Brancato – e saranno effettuate all’ospedale Nagar dai nostri chirurghi vascolari ed emodinamisti. Per prenotarsi basterà rivolgersi al CUP. Effettueremo sei visite al giorno, e il primo turno previsto domani e sabato è già al completo”.

Soddisfazione è stata espressa dal commissario dell’ASP. “Era una mia precisa direttiva – commenta Bavetta – e un impegno che avevo preso con i cittadini di Pantelleria, che sarebbero stati i nostri migliori specialisti a spostarsi sull’isola per erogare le prestazioni ambulatoriali, senza costringere più i panteschi a doversi trasferire sulla terraferma per una visita o un esame especialistico. Adesso proseguiremo in questa direzione”.