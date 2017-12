Al Liceo Scientifico di Marsala la prima edizione di “Harry Christmas”

Portata in scena, al Liceo Scientifico “P. Ruggieri” di Marsala, la prima edizione della manifestazione “Harry Christmas”, ispirata alla saga di Harry Potter e rivolta agli alunni delle scuole secondarie di primo grado. I giovani ospiti, accolti dagli alunni del Liceo, hanno trascorso il pomeriggio impegnati in competizioni di orienteering e di kahoot sul tema di Harry Potter, inframmezzate da giochi di magia e da un classico tè all’inglese.

L’evento, che si è tenuto lo scorso 20 dicembre, ha permesso l’incontro ed il confronto tra giovanissimi su argomenti a loro noti e particolarmente congeniali, ha offerto anche l’occasione per riflettere su tematiche “importanti“ come quelle dell’impegno e della responsabilità, in una scuola come quella di Hogwarts, che non prevede certo “sventolii di bacchetta e facili incantesimi”, ma un duro lavoro e una determinazione incrollabile per raggiungere i risultati che si desiderano e per costruire il proprio futuro. Come ricorda ai suoi allievi Albus Silente, infatti, “Sono le nostre scelte che dimostrano chi siamo veramente, molto più delle nostre capacità”.