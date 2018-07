Al 37° Stormo dell’Aeronautica Militare di Trapani Birgi una gara di triathlon sprint

All’Aeroporto Militare si è svolta ieri una gara di triathlon sprint, nuova disciplina sportiva che si articola tra auoto, bicicletta e corsa. Il 37° Stormo dell’Aeronautica Militare di Trapani Birgi, in coordinamento con l’associazione sportiva ASD TRIATHLON TEAM TRAPANI, ha organizzato e ospitato una gara di “Triathlon Sprint” valida per l’assegnazione dei titoli regionali Age-Group.

Oltre ai circa 150 atleti tesserati che si sono dati appuntamento presso il Distaccamento Straordinario – Lido Azzurro di Marausa, l’evento ha visto la partecipazione da parte di un cospicuo numero di personale appartenente alle Forze Armate e dei corpi militari della provincia.

Con la puntualità caratteristica del mondo militare, l’evento ha preso il via alle ore 10.30 di domenica 8 luglio 2018 e ha visto i triatleti confrontarsi con sé stessi, ancor prima che fra loro, nelle tre specialità.

La prima sessione di 750 metri a nuoto si è svolta nel tratto di mare antistante il Lido Azzurro, con l’esperto contributo e supporto degli aero-soccorritori del 82° Centro Combat SAR e del personale specializzato PWC (Personal Water Craft – soccorritori acquatici con moto d’acqua) dei Vigili del Fuoco di Trapani. Rientrati alla zona cambio, gli atleti hanno affrontato prima 21 kilometri di pedalata e successivamente di 5 kilometri di corsa lungo un percorso sviluppato, sui raccordi, sulla pista di volo secondaria e sulla viabilità interna all’aeroporto militare.

Il supporto sanitario, pronto ad intervenire in caso di qualche piccolo incidente di percorso, è stato garantito da un team congiunto di personale della Croce Rossa Italiana, della Misericordia Trapani – Sant’Alberto e dell’infermeria del 37° Stormo.

“Il 37° Stormo è stato veramente lieto di aver contribuito all’organizzazione di questa manifestazione sportiva che ci ha permesso di far conoscere non solo la bellezza del territorio che circonda l’aeroporto, ma anche chi siamo e cosa facciamo al di qua della recinzione perimetrale. Parlando con gli atleti ho avuto modo di confrontarmi con loro su quante affinità esistano tra la preparazione di una gara di triathlon e quella di una missione di volo. E’ stata quindi un’occasione veramente proficua e per questo voglio esprimere al Direttore Gare, il Prof. Leo Vona, il mio più sentito ringraziamento per l’opportunità che ci ha offerto” ha dichiarato il Col. Salvatore Ferrara, Comandante del 37° Stormo.

Il 37° Stormo è uno dei reparti dell’Aeronautica Militare che assicura la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo nazionale per 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, tramite un sistema di radar, velivoli e sistemi missilistici, integrato sin dal tempo di pace con quelli degli altri paesi appartenenti alla NATO. Il servizio di prontezza operativa è svolto dai piloti del 18° Gruppo con i velivoli F-2000.