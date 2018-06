Aiuti economici per soggetti in difficoltá, l’INPS ha esteso il numero dei beneficiari del reddito d’Inclusione

Per l’accesso al REI, reddito d’inclusione, occorre rientrare solo nei limiti economici previsti, niente piú requisiti legati alla presenza di soggetti particolarmente svantaggiati nel nucleo familiare.

Ampliata la platea dei potenziali beneficiari del Reddito d’Inclusione (REI). Lo comunica l’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Marsala, diretto da Clara Ruggieri, alla luce della nuova Circolare INPS in cui si rende noto che – dal prossimo mese di luglio – per l’accesso al REI non saranno più presi in considerazione i requisiti riguardanti la composizione del nucleo familiare. Vale a dire, non sarà più necessario avere tra i componenti almeno un minore, un disabile, una donna in stato di gravidanza o un disoccupato over 55. Per l’accesso al beneficio, pertanto, occorre rientrare nei limiti economici previsti: quindi ISEE entro i 6 mila euro, ISRE (indicatore situazione reddituali) fino a 3 mila euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro. L’assegno corrisposto dall’INPS attraverso il REI varia a seconda della composizione del nucleo familiare: fino a 187,5 euro per una persona sola in situazione di povertà; 539,8 euro nel caso di famiglia con almeno sei componenti. La durata del beneficio è stabilita in 18 mesi, rinnovabile dopo un periodo di sospensione di almeno sei mesi. Il REI è compatibile con un’attività lavorativa (fermi restando i requisiti economici) ma non con l’indennità mensile di disoccupazione (NASPI).