Aeroporto Trapani Birgi. Gucciardi:  “la promozione del territorio, annunciato da governo regionale, servirà a rilanciare lo scalo”

“L’impegno del governo a sostenere le attività di promozione del territorio è una speranza anche per il futuro dell’aeroporto di Birgi”. Lo ha detto Baldo Gucciardi, a margine della audizione dell’assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo, oggi al termine dei lavori della Quinta Commissione all’Ars.

“La legge 24 finanziata nel 2016, dal governo regionale di cui ho fatto parte in qualità di assessore, e pensata per favorire l’incremento delle presenze turistiche nella nostra regione, – ha aggiunto – è stata fortemente voluto dal Partito democratico. Solo attraverso una rete di strutture ed attività di promozione – ha continuato – sarà possibile incrementare l’attività turistico ricettiva della nostra Regione. Un sistema di coordinamento tra vari settori – ha concluso il parlamentare PD – consentirà di incrementare il numero delle presenze e gioverà in maniera indiscutibile anche a ridisegnare il futuro di scali aeroportuali cosiddetti minori come quello di Birgi”.