Aeroporto Birgi, sbloccati 4,725 milioni, Airgest: “Cresce il numero di rotte”

Emesso dall’assessorato regionale al Turismo il decreto di ripartizione delle somme stanziate per il 2020 con la legge di stabilità regionale, pari a 4,725 milioni di euro, che si sommano a quelle già stanziate per le finalità di cui alla legge regionale 24/16 di promozione del territorio afferente allo scalo Vincenzo Florio di Trapani Birgi, per un totale di oltre 17 milioni.

Il risultato è stato salutato con soddisfazione da Airgest, la società di gestione dell’aeroporto di Trapani: “Valutiamo questo impegno della Regione siciliana come uno dei punti principali per il rilancio della futura programmazione turistica – ha commentato Paolo Angius, presidente del cda di Airgest al quotidiano online Economysicilia.it -.

L’aeroporto nonostante il calo dei passeggeri, rispetto alla scorsa stagione, a fronte di una riduzione dei voli di Ryanair, ha acquisito un maggior numero di vettori”. (ANSA).