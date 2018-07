Aeroporto Trapani Birgi, Baldo Gucciardi: “il disimpegno del governo regionale avrà gravi conseguenze”

Aeroporto Trapani Birgi: il “palese” disimpegno del governo regionale guidato dal Presidente Nello Musumeci, avrà gravi conseguenze per l’economia del territorio. Il Vincenzo Florio, con il suo milione e mezzo di transiti l’anno, aveva smosso l’economia. L’abbandono di Ryanair sta portando, invece, incertezza e povertà. Il settore ricettivo turistico sta scomparendo, ad eccezione del mese di agosto che lascia sperare bene. Ma è ben troppa poca cosa.

“L’assenza del governo regionale dall’assemblea dei soci Airgest è un segnale negativo che sembra evidenziare il graduale disimpegno del governo regionale e la volontà di abbandonare lo scalo di Trapani. È una situazione preoccupante, che rischia di portare alla chiusura del ‘Vincenzo Florio’ di Birgi – sostiene Baldo Gucciardi, parlamentare regionale del PD – “, L’ex assessore regionale è intervenuto in merito alla situazione che riguarda l’aeroporto di Trapani-Birgi gestito da Airgest. È evidente che la politica si sta disinteressato del Trapani Birgi, importante volano per l’economia turistica che, come tristemente noto, sta scomparendo dalle rotte aeree per l’assenza di una compagnia aerea con gli “attributi”

“Il governo Musumeci – aggunge Gucciardi – si assuma la responsabilità di determinare un disastro nelle attività ricettive e nello sviluppo economico del territorio, poiché evidentemente è questo che si profila essendo compromessa, ormai, anche la stagione 2018”.