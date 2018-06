Accessi al mare chiusi, Progettiamo Marsala invita l’amministrazione ad intervenire

C’è malumore, rabbia e indignazione a Marsala per la chiusura degli accessi al mare. Un diritto troppe volte calpestato per salvaguardare gli interessi di pochi “eletti” che in tempi non sospetti non hanno esitato a cementificare il litorale con costruzioni private. La legge allora era molto blanda, ma anche quando sono stati posti i primi paletti per salvaguardare le coste una miriade di abitazioni abusive sono continuate a spuntare come funghi in un sottobosco fin troppo permissivo. Ed ecco che da quello che era il lido Mediterraneo (oggi Pacheka) fino a Scibiliana, territorio al confine con Petrosino, è nato un agglomerato extraurbano con alcune migliaia di abitazioni, più o meno grandi, costituito da lussuose ville e da dimore estive spartane, ma tutte ben recitate e con cancelli che impediscono di raggiungere il mare. La cosa assai grave è che buona parte di esse sono abusive e su gran parte di quest’ultima pende pure, da anni, l’ordinanza di demolizione che resta “misteriosamente” non operativa. Legge “raggirata”, diritti calpestati, e come se non bastasse il Tar Sicilia ad un ricorso per la chiusura di un varco al mare a Sciacca ha dato ragione al singolo e non alla pubblica collettività. Ed ecco che chi ha usurato un pezzo di spiaggia ora si sente pure legittimato a chiudere l’accesso all’arenile. Come dire… oltre al danno (l’abuso della privatizzazione del demanio pubblico) la beffa dell’Organo di Giustizia Amministrativa Regionale che concede alttesì il privilegio della recinzione. Una cosa, moralmente, inaudita che sta suscitando l’indignazione della popolazione che non può accedere a quei pochi fazzoletti di spiaggia libera rimasti.