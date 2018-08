A Salemi la Deejay Time Reunion: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso

I grandi nomi di Radio Deejay si sono dati appuntamento per venerdì 10 agosto a Salemi, cittadina in provincia di Trapani, per l’unica tappa siciliana della ‘Deejay Time Reunion’. Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso si alterneranno in piazza Alicia per ‘Unlocked Festival’, evento voluto dall’assessorato al Turismo del Comune di Salemi, guidato dal sindaco Domenico Venuti, e dall’associazione Giovani di Salemi.

L’apertura è prevista per le 17 e sarà a cura di alcuni dj locali, poi saliranno in consolle i quattro grandi nomi di Radio Deejay. La storica piazza Alicia si trasformerà in un’arena dove arriverà la storia della musica dance.

I biglietti sono acquistabili sulla pittaforma online ‘bookingshow.it‘ al prezzo di 15 euro, esclusi i diritti di prevendita, presso l’associazione Giovani di Salemi, la sede della Pro Loco, in piazza Libertà, e il bar ‘Kuddura’ di Salemi in piazza Alicia.

FONTE: TVIO.IT