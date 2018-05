A Marsala la presentazione del Wine up Expo

E’ stata fissata per il giorno 18 maggio, alle ore 10.30, presso l’aula magna dell’Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Enologia e Viticoltura, sita a Marsala nella via Dante Alighieri 120, la conferenza stampa per la presentazione ufficiale dell’Evento Wineup Expo e della 1^ edizione del Concorso Enologico nazionale “la Venere Callipigia”, autorizzato e riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Relatori della conferenza saranno:

– L’Onorevole Nello Musumeci (Presidente Regione Siciliana)

– L’Onorevole Edy Bandiera (assessore regionale all’Agricoltura)

– Il Professore Rosario Di Lorenzo (preside della Facolta di Enologia e Viticoltura dell’università di Palermo);

– Ia Prof.ssa Stefania Chironi (vice preside della Facolta di Enologia e Viticoltura dell’università di Palermo);

– Il Professore Salvatore Cosentino (preside della Facolta di Agraria dell’università di Catania);

– il Professore Biagio Pecorino (ordinario di economia dell’agricoltura della Facolta di Agraria dell’università di Catania;

– Il Dottore Vincenzo Pernice (Comm. Straordinario IRVO);

– Il Dottore Vincenzo Cusumano (Direttore IRVO);

– Il Dottore Giacomo Gagliano (Direttore I.C.Q.R.F. SICILIA );

– L’Arch. Luigi Biondo (Direttore del Polo Museale di Trapani e Marsala);

– Il Dott. Alberto Di Girolamo (Sindaco di Marsala);

– Il Dott. Antonio Camarda (Sindaco di Castiglione di Sicilia);

– Il Dott. Salvatore Puglisi (Sindaco di Linguaglossa);

– il Dottore Antonio Rallo (Presidente della DOC Sicilia)

– il Dottore Giuseppe Mannino (Presidente della DOC Etna)

– L’Enologo Massimo Maggio (Presidente della DOCG Cerasuolo di Vittoria)

– l’Enologo Angelo Paternò (Presidente della DOC Eloro e Val di Noto)

– L’Enologo Franco Di Miceli (Consigliere della DOC Etna)

– il Dott. Benedetto Renda (Presidente della DOC Pantelleria)

– L’Enologo Pietro Scalia (Presidente della DOC Salaparuta).

Alla fine della conferenza è previsto un rinfresco con alcuni dei vini in concorso.