A Blue Sea Land 2018, il workshop “ItineraMED Restart”

Nell’ambito della prestigiosa cornice di BLUE SEA LAND 2018, a Mazara del Vallo, il Flag Trapanese propone Il workshop “ItineraMED Restart”, un importante , che si tiene sabato 6 Ottobre, alle ore 10:00 in Piazza della Repubblica, Mazara del Vallo

L’evento, coerente con il Piano di Azione del FLAG TRAPANESE (Fishery Local Action Group), realizzato dal Dipartimento della Pesca Mediterranea e condotto dalla Fondazione “Torri e tonnare del litorale trapanese”, si svolgerà presso l’area Istituzionale di Piazza della Repubblica in Mazara del Vallo, ed è programmato nel calendario della prestigiosa manifestazione per Sabato 6 Ottobre alle ore 10:00.

Il workshop “ItineraMED Restart” è un evento di continuità programmatica e operativa del precedente progetto “ItineraMED” che ha coinvolto partner nazionali ed esteri fin dal dicembre 2015. Nel corso dell’evento, i partner di progetto saranno impegnati a condividere possibili le modalità di funzionamento del circuito, con particolare riferimento alle attività di creazione e promozione di pacchetti turistici locali caratterizzati dal tematismo legato alla riscoperta del gusto e dei sapori tradizionali di ciascun paese partner di progetto.

Nel corso dell’evento, tutte le imprese della filiera turistico-ricettiva, della ristorazione e dei servizi connessi, avranno la possibilità di richiedere l’accreditamento della propria struttura come FORNITORE del Circuito ITINERAMED, in seguito alla quale l’offerta delle singole imprese sarà presente sul portale di progetto e, oltre a poter entrare a far parte di uno dei percorsi che caratterizzano gli “Itinerari mediterranei del gusto”, sarà raggiungibile e prenotabile da tutti i potenziali clienti che saranno oggetto di specifiche campagne di promozione del circuito ItineraMED (www.itineramed.com) .Il Presidente della Fondazione, Dott.ssa Andreana Patti, che aprirà i lavori della conferenza, riferisce che “nel segno della continuità programmatica, il FLAG TRAPANESE ha intenzione mettere a frutto gli investimenti già realizzati nella passata programmazione, nel segno della restituzione dei relativi benefici alle imprese ed al territorio di riferimento. Ci aspettiamo, in tal senso, una proficua collaborazione con tutti i n. 9 Comuni che rappresentano il territorio di riferimento di tutto il FLAG”.All’evento programmatico interverranno i referenti dei Paesi afferenti (Libano, Albania, Egitto e Malta) e i quelli dei Comuni aderenti al FLAG Trapanese: Trapani, Erice, Custonaci, San Vito Lo Capo, Valderice, Mazara del Vallo, Marsala, Paceco e Petrosino. Inoltre coinvolge i FLAG: Isole di Sicilia, Riviera Etnea dei ciclopi e delle lave, Dei due mari e Golfo di Termini Imerese), oltre alle imprese aderenti ai “Circuiti degli itinerari locali del gusto”.A margine dell’evento, i Comuni del territorio del FLAG non presenti il 19 dicembre 2015 alla sottoscrizione dell’accordo istitutivo dell’itinerario, saranno chiamati a firmare la propria adesione all’accordo.