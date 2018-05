Dal 1° giugno inizia la quarta edizione di “Ustica Villaggio Letterario”

Sarà dedicata all’indimenticabile Enzo Maiorca la quarta edizione di “Ustica Villaggio Letterario”, in programma dal 1° giugno al 1° settembre 2018, nella tradizionale cornice naturalistica di Punta Spalmatore, a Ustica e sarà, ricca di eventi: se ne contano 160, fra presentazioni di libri, astronomia, archeoastronomia, vulcanologia, spettacoli teatrali di importanti attori siciliani, musica nazionale e internazionale, tango, sport, arte, scultura, moda, fotografia, documentari, ma anche cibo e vino. Protagonista assoluto sarà il mare, con un ricchissimo calendario di iniziative, dedicate alla tutela delle acque e delle coste, alla subacquea, all’archeologia subacquea, alla vita e all’ambiente marino, alla biologia marina, alla geologia delle coste, all’apnea e al cinema subacqueo.

La conferenza stampa di “Ustica Villaggio Letterario” quarta edizione 2018 è in programma mercoledì 16 maggio alle 19 a Palazzo Riso, Polo Museale di Arte Moderna e Contemporanea (in corso Vittorio Emanuele 365, Palermo). Interverranno, l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità Siciliana Sebastiano Tusa, il dirigente generale ai Beni culturali Sergio Alessandro, la direttrice del Polo regionale di arte moderna e contemporanea Valeria Patrizia Li Vigni, e gli ideatori della rassegna: Anna Russolillo, architetto event manager Hups/Uvl, insieme a Franco Andaloro (biologo marino e dirigente di ricerca Ispra), Alessandra De Caro (Architetto, dirigente Soprintendenza del Mare), Patrizia Maiorca(Presidente Area marina protetta di Siracusa), Franco Foresta Martin (giornalista scientifico e direttore Labmust), Giacomo Rizzo (scultore, docente Accademia di Belle Arti Palermo),Lucia Vincenti (scrittrice vicepresidente Villaggio Letterario). Segue una performance teatrale di Sergio Vespertino con il Maestro Pierpaolo Petta. Al termine aperitivo per gli ospiti.